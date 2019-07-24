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Крупное наводнение в Индии: более 100 погибших, миллионы пострадали

24 июля, 12:45

Юго-Восточную Азию продолжают заливать муссоны


Количество жертва наводнения в Индии, которое было вызвано сезонными муссонами, стали не менее 106 человек.

Об этом 24 июля сообщил местный телеканал NDTV, отметив, что в зоне стихийного бедствия в восточном индийском штате Бихар оказались еще не менее 8,55 млн человек.

Паводок в Бихаре охватил 12 из 38 округов штата из-за мощных ливней, который обрушились на Индию и соседний Непал, откуда в этот штат идет сток воды.

В последние сутки уровень воды начал падать, но десятки тысяч беженцев остаются в 54 лагерях временного размещения. Кроме того, власти открыли 812 общественных кухонь, где семьи, которые из-за погоды бросили свои дома, могут получить бесплатную еду.

Сезон муссонов обычно длится в стране с июня по сентябрь.

Ранее сообщилось о 62 погибших в результате наводнения в индийском штате Ассам. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.


Из-за стихии во многих индийских городах обрушились здания, под завалами которых погибли десятки человек. В частности, водой подмыло фундамент домов в штате Химачал-Прадеш и крупнейшем городе страны Мумбаи.

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Тег Индия, наводнение, паводок, непогода, стихийное бедствие, муссоны

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