Смертельное столкновение автобуса и грузовика в Грузии: ранены 12 человек

Сегодня, 22:10

В результате аварии погиб один человек, среди пострадавших – двое детей

Фото: Facebook
Фото: Facebook

На востоке Грузии автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии один человек погиб, 12 пострадали. Об этом сообщили в Центре скорой медицинской помощи Грузии.

Авария произошла на участке центральной автомагистрали возле села Ферма в Каспском муниципалитете. Среди пострадавших в результате ДТП – двое малолетних детей.

Кроме того, в МВД Грузии заявили, что по факту аварии открыли уголовное дело по 5-ой части статьи 276 Уголовного кодекса Грузии (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что привело к гибели человека).

Кроме того, сегодня в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва автобус столкнулся с автоцистерной. В результате аварии погибли 14 человек, более 30 пострадали.

Напомним, не так давно в Оршанском районе Беларуси перевернулся туристический автобус Ecolines с 53 пассажирами, среди которых были и граждане Украине.

Ранее в Камбодже автобус с иностранными туристами попал в ДТП. Водитель погиб на месте, 19 человек пострадали. Автобус на большой скорости в темноте врезался в микроавтобус, когда тот пытался развернуться. 


 
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Источник:

Интерфакс

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