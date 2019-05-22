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Смертельные выборы в Индонезии: объявлены результаты

22 мая, 03:06

Эксперты называли выборы в Индонезии самым масштабным однодневным голосованием в мире

Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan.

Президент Индонезии Джоко Видодо переизбран на новый срок на выборах, состоявшихся в стране в прошлом месяце.

Как сообщила 21 мая избирательная комиссия Индонезии, за Видодо проголосовали 55,5% избирателей, и он победил своего соперника экс-генерала Прабово Субианто, передает Радио Свобода.

Выборы состоялись 17 апреля. Избирательная комиссия должна объявить результаты выборов 22 мая. Но из-за опасения протестов и уличных демонстраций в ответ на результаты, их решили обнародовать ранее почти без предупреждения.

Субианто ранее заявлял, что обжалует результаты выборов, если победит Видодо. По его словам, в голосовании были массовые нарушения. Субианто также спрогнозировал массовые протесты.

Ситуация в стране обострилась после того, как 17 мая полиция сообщила об аресте десятков подозреваемых в терроризме.

По данным полиции, задержанные имели связи с экстремистской группировкой "Исламское государство". Их подозревают в планировании взрывов на демонстрациях во время объявления результатов избирателей.

Эксперты называли выборы в Индонезии самым масштабным однодневным голосованием в мире. В этом году впервые выборы президента, двухпалатного парламента, а также региональных и местных законодательных органов в Индонезии проходили в один день.

В стране работало 800 тысяч избирательных участков, на которых работали около шести миллионов людей. Как следствие, умерли 272 сотрудника, которые были вовлечены в организации и проведении выборов, еще в 1878 заболели от переутомления, связанного с ненормированной работой.

В Индонезии проживает 263 миллиона людей, из них около 229 миллионов мусульман. Около 193 миллионов людей, в том числе 80 миллионов рожденных после 1980 года, имеют право голоса.

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Тег выборы, Индонезия, президент, голосование, результаты выборов, Видодо

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