Смертельный циклон в ЮАР: стихия погубила десятки человек

На северо-запад страны обрушился циклон, сопровождаясь ливнями и оползнями



















Не менее 70 человек стали жертвами масштабных наводнений на западе Южной Африки, где ранее в этом году сотни человек пострадали в результате лобового столкновения двух поездов.

Такие данные озвучил исполняющий обязанности премьера провинции Квазулу-Наталь, на которую обрушилась стихия, Силе Зикалала.

"Мы повергнуты в ужас растущим числом жертв. Но это далеко не окончательные данные, причем только по нашей провинции. Обстановка остается опасной, и мы делаем все, чтобы обеспечить содействие всем пострадавшим, в первую очередь — тем, кто был вынужден покинуть родные края", – цитирует его телевидение ЮАР.

Видео: REUTERS / SABC

Наводнение было вызвано пришедшим с северо-запада тропическим циклоном, который сопровождается ливнями и оползнями. Они и стали главной причиной гибели людей.

Но так как стихийное бедствие пока не думает прекращаться, окончательное количество погибших может вырасти еще сильнее.

К усилиям по оказанию помощи пострадавшим подключились подразделения Национальных сил обороны Южной Африки.

Напомним, о жутком тропическом циклоне "Идай", который месяц назад пришел в другие африканские страны - Мозамбик, Зимбабве и Малави. Жертвами непогоды стали более 800 человек, а в целом стихия коснулась 3 миллиона человек.

Кроме того, сообщалось о масштабном наводнении в Кении, в результате которого погибли 112 человек и еще четверть миллиона пострадали.

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