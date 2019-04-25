Смертельный циклон в ЮАР: стихия погубила десятки человек
На северо-запад страны обрушился циклон, сопровождаясь ливнями и оползнями
Не менее 70 человек стали жертвами масштабных наводнений на западе Южной Африки, где ранее в этом году сотни человек пострадали в результате лобового столкновения двух поездов.
Такие данные озвучил исполняющий обязанности премьера провинции Квазулу-Наталь, на которую обрушилась стихия, Силе Зикалала.
"Мы повергнуты в ужас растущим числом жертв. Но это далеко не окончательные данные, причем только по нашей провинции. Обстановка остается опасной, и мы делаем все, чтобы обеспечить содействие всем пострадавшим, в первую очередь — тем, кто был вынужден покинуть родные края", – цитирует его телевидение ЮАР.
Наводнение было вызвано пришедшим с северо-запада тропическим циклоном, который сопровождается ливнями и оползнями. Они и стали главной причиной гибели людей.
Но так как стихийное бедствие пока не думает прекращаться, окончательное количество погибших может вырасти еще сильнее.
К усилиям по оказанию помощи пострадавшим подключились подразделения Национальных сил обороны Южной Африки.
Напомним, о жутком тропическом циклоне "Идай", который месяц назад пришел в другие африканские страны - Мозамбик, Зимбабве и Малави. Жертвами непогоды стали более 800 человек, а в целом стихия коснулась 3 миллиона человек.
Кроме того, сообщалось о масштабном наводнении в Кении, в результате которого погибли 112 человек и еще четверть миллиона пострадали.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Смертельный циклон в ЮАР: стихия погубила десятки человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Казахстане целый город превратился во "вторую Венецию"
В Казахстане местная река вышла из берегов и затопила прибрежные территории города Кокшетау
На Пакистан обрушилось смертельное наводнение: десятки погибших
Стихия обрушилась сразу на несколько регионов страны
Наводнение в Афганистане: вода смыла целые дома, есть жертвы
Стихия смела в провинции Герат десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы
Едва не рухнувшей плотине в Калифорнии подарили вторую жизнь
Из озера Оровилл в одноименном городе спустили воду, чтобы избежать весенних паводков