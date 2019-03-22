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Смертельный циклон в Южной Африке: число жертв превысило 500 человек

Сегодня, 13:15

Тропический циклон "Идай" привел к наводнениям и паводкам в Зимбабве, Малави, Мозамбике

Фото: AFP
Смертельный циклон в Южной Африке: число жертв превысило 500 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4c3/297/5c94c3297beda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4c3/297/5c94c3297beda.jpg Другие страны Тропический циклон «Идай» привел к наводнениям и паводкам в Зимбабве, Малави, Мозамбике

Число погибших в Зимбабве в результате наводнений и паводков, вызванных тропическим циклоном "Идай", составило 259 человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Международной организация по миграции (IOM).

Согласно им, число пропавших без вести составляет 217 человек, свои дома были вынуждены покинуть около 16 тыс. семей.

Ранее на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Эрве Верхузел сообщил, что около 200 тыс. жителей Зимбабве нуждаются в срочной помощи после обрушившегося тропического циклона.

Также сообщается, что число погибших в Мозамбике в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Идай", возросло до 242 человек.

Как сообщил министр земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития этой страны Селсу Коррейа, в зоне бедствия еще около 15 тыс. нуждаются в помощи.

Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв мощного циклона "Идай", который ударил по странам южной Африки, достигло 200 человек.

Кроме того, сообщалось о мощном шторме, который ранее в этом месяце обрушился на американский штат Калифорния. Во время бури метеорологи насчитали более двух тысяч молний за пять минут, что стало новым рекордом за всю историю наблюдений.

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Тег шторм, Африка, циклон

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Источник:

ТАСС

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