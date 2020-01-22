Смертельный китайский коронавирус набирает обороты: умерли уже 17 человек

Число людей, которые погибли от нового типа коронавируса nCoV в Китае, увеличилось до 17. Печальную статистику обнародовал на пресс-конференции Ян Юньянь. глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй — где впервые была зафиксирована вспышка заболевания, передает ТАСС.

"По состоянию на данный момент (вечер 22 января) количество инфицированных в провинции Хубэй составило 444 человека. 17 человек умерли", — сказал он.

Новый коронавирус передается воздушно-капельным путем и очень быстро распространяется по всему миру. В Китае инфицированные выявлены уже в 14 регионах, первые случаи заражения зафиксированы также в США, Таиланде и Японии.

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Американские ученые уже начали разрабатывать вакцину против вируса. И предупредили, что на ее разработку понадобится не менее трех месяцев.

А в Минздраве Украины напомнили основные профилактические меры при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV.

Подробно о том, чем опасен новый вирус, как он распространяется, а также рекомендации врачей и информацию о числе заболевших и скончавшихся читайте в нашем материале: "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: все подробности".

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