Смертельный пожар в студии аниме в Японии: стали известны причины поджога
Жертвами пожара стали минимум 33 человека
Мужчина, который устроил поджог в анимационной студии в японском городе Киото назвал причину своего поступка. По его словам, студия украла у него идею произведения, сообщает агентство Киодо.
"Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог", – рассказал копа задержанный мужчина.
Сейчас копы продолжают выяснять обстоятельства пожара. Пока неизвестно, о каком именно произведении студии идет речь.
Кроме того. Возросло число жертв трагедии – их уже 33 человека. Еще по крайней мере 30 людей получили ожоги различной степени тяжести. Сам поджигатель также получил серьезные ожоги. Ранее мы сообщали о 25 погибших.
Напомним, что причиной пожара считается поджог, а ответственным за случившееся – 41-летний мужчина, который уже был задержан. Он также пострадал – у преступника ожоги рук и груди. Как выяснили следователи, за полчаса до поджога виновник произошедшего купил на расположенной в 500 метрах от студии заправочной станции 40 литров бензина, которые в двух канистрах довез до аниме-студии на тележке и поджег здание.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Смертельный пожар в студии аниме в Японии: стали известны причины поджога". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Южной Корее мужчина поджег себя перед японским посольством
Мужчина был госпитализирован с многочисленными ожогами
Пожар на студии Kyoto Animation в Японии: количество жертв выросло
Всего в здании в момент возгорания находились порядка 70 человек, о месте нахождения нескольких из них пока ничего не известно