Смертельный пожар в студии аниме в Японии: стали известны причины поджога

Жертвами пожара стали минимум 33 человека

Фото: AFP

Мужчина, который устроил поджог в анимационной студии в японском городе Киото назвал причину своего поступка. По его словам, студия украла у него идею произведения, сообщает агентство Киодо.

"Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог", – рассказал копа задержанный мужчина.

Сейчас копы продолжают выяснять обстоятельства пожара. Пока неизвестно, о каком именно произведении студии идет речь.

Кроме того. Возросло число жертв трагедии – их уже 33 человека. Еще по крайней мере 30 людей получили ожоги различной степени тяжести. Сам поджигатель также получил серьезные ожоги. Ранее мы сообщали о 25 погибших.

Напомним, что причиной пожара считается поджог, а ответственным за случившееся – 41-летний мужчина, который уже был задержан. Он также пострадал – у преступника ожоги рук и груди. Как выяснили следователи, за полчаса до поджога виновник произошедшего купил на расположенной в 500 метрах от студии заправочной станции 40 литров бензина, которые в двух канистрах довез до аниме-студии на тележке и поджег здание.

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