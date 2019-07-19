Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Смертельный пожар в студии аниме в Японии: стали известны причины поджога

19 июля, 07:54

Жертвами пожара стали минимум 33 человека

Фото: AFP

Мужчина, который устроил поджог в анимационной студии в японском городе Киото назвал причину своего поступка. По его словам, студия украла у него идею произведения, сообщает агентство Киодо.

"Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог", – рассказал копа задержанный мужчина.

Сейчас копы продолжают выяснять обстоятельства пожара. Пока неизвестно, о каком именно произведении студии идет речь.

Кроме того. Возросло число жертв трагедии – их уже 33 человека. Еще по крайней мере 30 людей получили ожоги различной степени тяжести. Сам поджигатель также получил серьезные ожоги. Ранее мы сообщали о 25 погибших.

Напомним, что причиной пожара считается поджог, а ответственным за случившееся – 41-летний мужчина, который уже был задержан. Он также пострадал – у преступника ожоги рук и груди. Как выяснили следователи, за полчаса до поджога виновник произошедшего купил на расположенной в 500 метрах от студии заправочной станции 40 литров бензина, которые в двух канистрах довез до аниме-студии на тележке и поджег здание.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Япония, пожар, погибшие, студия, пострадавшие, аниме

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельный пожар в студии аниме в Японии: стали известны причины поджога". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Южной Корее мужчина поджег себя перед японским посольством

Сегодня, 03:03

Мужчина был госпитализирован с многочисленными ожогами

Смертельный поджог аниме-студии в Японии: найдены новые жертвы

Вчера, 15:22

Владелец Kyoto Animation сообщил об угрозах, которые поступали на е-мейл студии несколько лет

Пожар на студии Kyoto Animation в Японии: количество жертв выросло

Вчера, 10:08

Всего в здании в момент возгорания находились порядка 70 человек, о месте нахождения нескольких из них пока ничего не известно

Пожар в студии аниме в Японии: обнаружены тела десяти человек

Вчера, 09:00

На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который разлил внутри студии бензин

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки

"Молчание ягнят": легендарная история Ганнибала Лектора

Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram

Регина Тодоренко опубликовала фото в свадебном платье

Даша Астафьева спустилась в метро Киева и зачитала стихи

Низкоуглеводная диета - отличный помощник в сбросе веса

В Украине кофе будет дорожать, в то время как в мире дешевеет

Ягоды годжи: чем полезны и как их правильно употреблять

У Путина спросили о судьбе Донбасса: мгновенный ответ

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

Сегодня, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысяч грн, а люкс — от 22 тысяч

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

Вчера, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

17 июля, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

17 июля, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

Как справиться с подростком, который хамит: рассказывает психолог

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Украинская певица с мамой попала в ДТП в Словакии (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь