Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Смертельный шторм в Африке: число жертв выросло до 300

Сегодня, 11:29

Более 200 человек погибли из-за циклона "Идай" в Мозамбике и еще около сотни – в Зимбабве

Фото: AFP
Смертельный шторм в Африке: число жертв выросло до 300 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/206/ef6/5c9206ef6fda3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/206/ef6/5c9206ef6fda3.jpg Другие страны Более 200 человек погибли из-за циклона «Идай» в Мозамбике и еще около сотни - в Зимбабве

Количество погибших в результате мощнейшего циклона "Идай", который пронесся по юго-востоку Африки на минувшей неделе, перевалило за три сотни, сообщает AFP.

Так, 19 марта президент Мозамбика Филипп Ньюс подтвердил, что в его стране жертвами стали более 200 человек, а правительство Зимбабве сообщило примерно о ста погибших.

В то же время, власти этих двух государств дают неутешительные прогнозы – количество жертв может стать еще больше. Несколько дней назад Ньюс допустил, что число погибших может достичь тысячи человек.

Сотни тел все еще могут находиться под завалами, которые за собой оставила стихия, но работу спасателей осложняет то, что многие районы оказались отрезаны от мира.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв мощного циклона "Идай", который ударил по странам южной Африки, достигло 200 человек.

Мы также писали, что тропический циклон "Идай" обрушился на восточную часть Зимбабве в конце прошлой недели.

Кроме того, сообщалось о мощном шторме, который ранее в этом месяце обрушился на американский штат Калифорния. Во время бури метеорологи насчитали более двух тысяч молний за пять минут, что стало новым рекордом за всю историю наблюдений.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Зимбабве, Мозамбик, шторм, Африка, непогода, циклон, стихийное бедствие

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельный шторм в Африке: число жертв выросло до 300". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тропический циклон в Зимбабве: число жертв достигло 65 человек

18 марта, 01:45

Спасатели продолжают работать в провинции Маникаланд, где бушует стихия

Тропический циклон бушует в Мозамбике и Зимбабве: число жертв возросло до 166 человек

18 марта, 11:51

Местные власти предполагают, что погибших может стать больше

В Зимбабве наводнение унесло жизни более 30 человек

18 марта, 00:26

В стране разбушевался тропический циклон

Тропический циклон в Зимбабве унес жизни 24 человек

16 марта, 13:48

Непогода на востоке страны привела к паводкам и разрушениям

В Зимбабве ищут 38 золотоискателей, которых затопило в шахтах

14 февраля, 21:47

Проливные дожди затопили две шахты

Сидней накрыло "эпическим штормом": опубликованы фото

9 февраля, 23:36

В сети появились фото последствий мощного шторма в Сиднее

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Алла Пугачева прокомментировала смерть Юлии Началовой

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Родители против: Виктория запретила сыну встречаться с певицей

Врач-нарколог рассказал, как спасали Юлию Началову

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

Похороны Этуша: появились фото

MARUV будет выступать от Украины на Евровидении-2019