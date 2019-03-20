Смертельный шторм в Африке: число жертв выросло до 300

Более 200 человек погибли из-за циклона "Идай" в Мозамбике и еще около сотни – в Зимбабве

Фото: AFP

Смертельный шторм в Африке: число жертв выросло до 300 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/206/ef6/5c9206ef6fda3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/206/ef6/5c9206ef6fda3.jpg 2019-03-20T11:29:00+02:00 Другие страны Более 200 человек погибли из-за циклона «Идай» в Мозамбике и еще около сотни - в Зимбабве

Количество погибших в результате мощнейшего циклона "Идай", который пронесся по юго-востоку Африки на минувшей неделе, перевалило за три сотни, сообщает AFP.

Так, 19 марта президент Мозамбика Филипп Ньюс подтвердил, что в его стране жертвами стали более 200 человек, а правительство Зимбабве сообщило примерно о ста погибших.





















В то же время, власти этих двух государств дают неутешительные прогнозы – количество жертв может стать еще больше. Несколько дней назад Ньюс допустил, что число погибших может достичь тысячи человек.

Сотни тел все еще могут находиться под завалами, которые за собой оставила стихия, но работу спасателей осложняет то, что многие районы оказались отрезаны от мира.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв мощного циклона "Идай", который ударил по странам южной Африки, достигло 200 человек.

Мы также писали, что тропический циклон "Идай" обрушился на восточную часть Зимбабве в конце прошлой недели.

Кроме того, сообщалось о мощном шторме, который ранее в этом месяце обрушился на американский штат Калифорния. Во время бури метеорологи насчитали более двух тысяч молний за пять минут, что стало новым рекордом за всю историю наблюдений.

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