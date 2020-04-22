Смертность в Европе до и после коронавируса: СМИ показали шокирующую статистику

Масштабы эпидемии могут быть куда более трагическими, чем принято считать

Официальная статистика количества умерших от коронавируса может не учитывать как минимум 25 тысяч человек.

К такому выводу пришло американское издание The New York Times на основании показателей об увеличении смертности во время пандемии в целом и подтвержденных случаях гибели пациентов с COVID-19.

Журналисты проанализировали данные, которые касаются Испании, Англии и Уэльса, Франции, Нидерландов, Швейцарии, Бельгии, Швеции и городов Стамбул, Джакарта и Нью-Йорк. Власти последнего уже задумались о том, что официальные данные не отображают всю полноту картины.

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В целом же, в марте во всех странах зафиксировали на 20-30% больше смертей, чем обычно. При этом в Париже скончалось вдвое, а в Нью-Йорке – вчетверо больше человек.

Фото: The New York Times

Но даже в таком случае следует учитывать то, что во время пандемии во всем мире наблюдается снижение количества смертей в ДТП, других авариях и в результате ограблений, поскольку множество людей соблюдает режим самоизоляции.

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В то же время, журналисты отмечают, что "различия между количеством смертей от коронавируса и ростом смертности в целом, скорее всего, отражают ограниченные масштабы тестирования на вирус, а не намеренное занижение".

Но при этом, как считают эксперты, общее число смертей демонстрирует более полную картину масштабов пандемии. В особенности, потому что большинство стран сообщают только о тех смертях от коронавируса, которые происходят в больницах.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в мире насчитывается более 2,57 млн случаев инфицирования. При этом с начала эпидемии скончались 177 тысяч человек, а 688 тысяч побороли болезнь.

Напомним, ранее австралийские ученые пришли к выводу, что мужчины больше подвержены риску заболеть коронавирусом, чем женщины, что объясняется Y-хромосомой и влиянием гормонов,

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