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Смертный приговор, вынесенный в Беларуси, возмутил ЕС

29 октября, 14:08

Мужчину приговорили к расстрелу за убийство восьмимесячной девочки

Смертный приговор, вынесенный в Беларуси, раскритиковали в Евросоюзе. Дипломатическая служба назвала судебное решение преступлением и выразила соболезнования всем, кто пострадал от нее. В прошлую пятницу региональный суд Бреста приговорил 48 летнего Виктора Сергиля к расстрелу за убийство восьмимесячной девочки. Это уже третий смертный приговор, вынесенный в Беларуси в этом году. В ЕС считают такое наказание негуманным и неэффективным. И напомнили, что за последние 10 лет ни одной смертной казни не произошло в 160 странах мира. Смертный приговор в Беларуси раскритиковали в Евросоюзе. Дипломатическая служба назвала судебное решение преступлением и выразила соболезнования всем, кто пострадал от него. И напомнили, что за последние 10 лет ни одной смертной казни не произошло в 160 странах мира.

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Но не смотря на это, еще летом Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства в США. Кроме этого, президент призвал ужесточить законодательство в сфере обращения оружия.

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Фото: Шеметов Максим

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приговор Беларусь смертная казнь

Источник: Сегодня

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