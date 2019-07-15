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Смертоносная стихия забирает жизни в Индии: фото последствий муссонов

15 июля, 15:15

В зоне сезонных проливных дождей на севере Индии оказались миллионы человек

Более полусотни человек стали жертвами непогоды в семи индийских штатах на севере страны, в которых уже неделю идут муссонные дожди.

По данным 7News, в результате различных инцидентов, связанных с обрушившейся стихией, погибли в целом 51 человек.

Одним из самых пострадавших штатов стал Ассам, где погибли 11 человек. Всего стихия затронула здесь жизни 2,6 миллиона человек.


Видео: Reuters

Кроме того, в зоне сильных ливней оказались и 1,9 миллиона жителей штатов Уттар-Прадеш и Бихар. А в штате Химачал-Прадеш 13 человек стали жертвами обрушения многоэтажного здания, к коллапсу которого привели проливные дожди.

Впрочем, отступать природа не спешит – в ближайшие два дня метеорологи прогнозируют еще больше дождя на северо-востоке Индии.

Как мы уже сообщали, в Индии пострадал национальный парк Казиранга, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть парка относится к бассейну реки Брахмапутры, уровень воды в которой в минувшие дни постоянно повышался.


Из-за муссонных дождей сейчас страдает практически вся Южная Азия. В частности, в Непале уже погибли не менее 27 человек, в Бангладеш – по меньшей мере 16. Сезон муссонов обычно длится с июня по сентябрь.

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Тег Индия, наводнение, паводок, непогода, стихийное бедствие, муссоны

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