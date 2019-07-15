Смертоносная стихия забирает жизни в Индии: фото последствий муссонов
В зоне сезонных проливных дождей на севере Индии оказались миллионы человек
Более полусотни человек стали жертвами непогоды в семи индийских штатах на севере страны, в которых уже неделю идут муссонные дожди.
По данным 7News, в результате различных инцидентов, связанных с обрушившейся стихией, погибли в целом 51 человек.
Одним из самых пострадавших штатов стал Ассам, где погибли 11 человек. Всего стихия затронула здесь жизни 2,6 миллиона человек.
Кроме того, в зоне сильных ливней оказались и 1,9 миллиона жителей штатов Уттар-Прадеш и Бихар. А в штате Химачал-Прадеш 13 человек стали жертвами обрушения многоэтажного здания, к коллапсу которого привели проливные дожди.
Впрочем, отступать природа не спешит – в ближайшие два дня метеорологи прогнозируют еще больше дождя на северо-востоке Индии.
Как мы уже сообщали, в Индии пострадал национальный парк Казиранга, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть парка относится к бассейну реки Брахмапутры, уровень воды в которой в минувшие дни постоянно повышался.
Из-за муссонных дождей сейчас страдает практически вся Южная Азия. В частности, в Непале уже погибли не менее 27 человек, в Бангладеш – по меньшей мере 16. Сезон муссонов обычно длится с июня по сентябрь.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Смертоносная стихия забирает жизни в Индии: фото последствий муссонов". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Наводнения и оползни в Непале: количество погибших растет
Стихия затронула более 20 районов страны, эвакуированы свыше 1,4 тыс. человек
Аномальная жара в Индии продолжает убивать: более 90 погибших
Из-за экстремальных температур в штате Бихар на востоке страны закрыть все государственные школы
В Индии бушует непогода: погибли более 30 человек, десятки пострадавших
В одном из штатов были разрушены 16 домов – на людей обрушивались крыши и стены зданий
На Индию обрушился циклон "Фани": есть первые жертвы
Стихия пришла на восточный штат Одиша и продвигается к северу в сторону Бангладеша