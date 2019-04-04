Смертоносные наводнения в Иране: число жертв выросло до 62 человек
Из-за угрозы прорыва дамбы в юго-западной провинции Хузестан эвакуированы 96 населенных пунктов
От наводнения, которое на прошлой неделе охватило более десяти провинций Ирана, по последним данным, погибли 62 человека.
Об этом сообщает Anadolu.
"Жертвами стихии стал 21 человек в городе Шираз провинции Фарс, 14 – в провинции Лурестан, восемь – в провинции Голестан, по пять – в провинциях Мазендеран и Хамадан, три – в провинции Северный Хорасан, два – в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед, а также по одному – в провинциях Хорасан-Резави, Керманшах, Хузестан, и Семнан", – сказал глава Института судебной экспертизы Ирана Ахмед Шуджаи.
Из-за угрозы прорыва дамбы в юго-западной провинции Хузестан эвакуированы 96 населенных пунктов.
В то же время агентство отмечает, что представитель иранского Управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями Муджеба Халиди сообщил, что в результате наводнения в Иране погибли не менее 57 человек и еще 478 пострадали.
Напомним, что ранее сообщалось о 45 жертвах, из которых 21 человек погиб в городе Шираз (южная провинция Фарс).
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