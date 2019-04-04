Смертоносные наводнения в Иране: число жертв выросло до 62 человек

Из-за угрозы прорыва дамбы в юго-западной провинции Хузестан эвакуированы 96 населенных пунктов

Фото: AFP

Смертоносные наводнения в Иране: число жертв выросло до 62 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/53c/88d/5ca53c88dc50d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/53c/88d/5ca53c88dc50d.jpg 2019-04-04T02:08:08+03:00 Другие страны Из-за угрозы прорыва дамбы в юго-западной провинции Хузестан эвакуированы 96 населенных пунктов

От наводнения, которое на прошлой неделе охватило более десяти провинций Ирана, по последним данным, погибли 62 человека.

Об этом сообщает Anadolu.

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"Жертвами стихии стал 21 человек в городе Шираз провинции Фарс, 14 – в провинции Лурестан, восемь – в провинции Голестан, по пять – в провинциях Мазендеран и Хамадан, три – в провинции Северный Хорасан, два – в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед, а также по одному – в провинциях Хорасан-Резави, Керманшах, Хузестан, и Семнан", – сказал глава Института судебной экспертизы Ирана Ахмед Шуджаи.

Из-за угрозы прорыва дамбы в юго-западной провинции Хузестан эвакуированы 96 населенных пунктов. В то же время агентство отмечает, что представитель иранского Управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями Муджеба Халиди сообщил, что в результате наводнения в Иране погибли не менее 57 человек и еще 478 пострадали. Напомним, что ранее сообщалось о 45 жертвах, из которых 21 человек погиб в городе Шираз (южная провинция Фарс).

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