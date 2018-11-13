СМИ назвали имя заказчика убийства журналиста Джамаля Хашуджи

Журналисты получили аудиозапись, на которой слышно, как один из убийц просит "передать об этом шефу"

Турецкая разведка располагает аудиозаписью телефонного звонка, совершенного одним из убийц обозревателя Джамаля Хашуджи в саудовском консульстве в Стамбуле их куратору.

Как пишет The New York Times, на записи слышно, как участник убийства просит "передать об этом шефу". Три различных источника издания, которые прослушали эту аудиозапись, считают этим "шефом" наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Отмечается, что на записи слышен голос саудовского спецагента Махера Абдулазиза Мутреба, который часто путешествовал с саудовским кронпринцем, а перед убийством Хашуджи приехал в Стамбул.

Турецкие спецслужбы утверждают, что перехваченная запись – его разговор с одним из помощников Салмана.

Впрочем, и в Анкаре, и в Вашингтоне признают, что, поскольку имя "шефа" ни разу не упоминается, запись нельзя рассматривать как стопроцентное доказательство причастности принца к резонансному убийству.

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.

В то же время, как мы уже писали, король и кронпринц Саудовской Аравии провели встречу с сыном и братом покойного журналиста.

Также сообщалось, что саудовский миллиардер, принц Аль-Валид бен Таляль настаивает на непричастности Мухаммеда бин Салмана.