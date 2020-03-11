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СМИ назвали рецепт успеха Китая в борьбе с коронавирусом

11 марта, 10:02

Денис Беспалов

Власти Китая взяли на себя большую часть расходов на анализы и лечение

Успех правительства Китая в борьбе с коронавирусом объясняется тем, что оно взяло на себя большую часть расходов на анализы и лечение пациентов. Об этом пишет South China Morning Post. Для пациента тест на коронавирус стоил около 370 юаней (53 долл.) отмечает издание.

Сейчас ситуация с распространением инфекции ухудшается в Италии, других странах Европы и в США, вирус занесен в более чем 100 стран. При этом в материковом Китае, откуда, как считается, начал исходить COVID-19, эпидемия пошла на спад и за минувшие сутки там подтвердилось только 19 новых случаев заражения, пишет издание. Днем ранее председатель КНР Си Цзиньпин побывал в Ухане и заявил, что эпидемия побеждена.

"Китай может преподать другим правительствам один важный урок с борьбе с этим заболеванием – будьте готовы платить, чтобы пациентов не пугали траты на тестирование и лечение", – пишет издание.

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Газета отмечает, что в Китае применялись в том числе дорогостоящие методы лечения, в том числе экстракорпоральная мембранная оксигенация. Это искусственное насыщение крови кислородом крови пациента, у которого трудности с дыханием. Расходы на процедуру покрыло правительство, которое выделило 110,48 млрд юаней (больше 15 млрд долл.) на лечение, субсидии для медицинского персонала и на оборудование.

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В интервью газете эксперт в области борьбы с эпидемиями профессор Дерк Пфайффер подтвердил, что вопрос финансовой доступности лечения и тестирования может затруднить борьбу с инфекцией. Он при этом добавил, что "агрессивное тестирование" может оказаться неприемлемым методом для многих стран.

Отметим, по данным СМИ, Кабинет министров на своем заседании в среду, 11 марта, рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

Как известно в Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом. Пациент проходит лечение в Черновцах. Еще пять человек с подозрением на коронавирус находятся в Черновицкой областной клинической больнице.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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