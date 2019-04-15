СМИ назвали возможную дату визита Ким Чен Ына в Россию
Ким Чен Ын может посетить Россию по пути на встречу в Пекин 26-27 апреля
Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию через неделю. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что Путин приедет во Владивосток в преддверии визита в Пекин 26-27 апреля, где запланировано участие российского президента в форуме Один пояс, один путь.
Предполагается, что тогда же в столицу Приморского края приедет Ким Чен Ын для проведения давно запланированной личной встречи.
Предполагается, что Ким Чен Ын в ходе встречи попытается заручиться поддержкой РФ, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном находится на повестке дня, но пока точных договоренностей нет.
Ранее Путин заявлял, что Ким Чен Ын приглашен посетить с визитом Россию. Российские власти подчеркивали, что готовы принять северокорейского лидера в любое удобное для него время.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole.
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