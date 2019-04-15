Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

СМИ назвали возможную дату визита Ким Чен Ына в Россию

Сегодня, 04:03

Ким Чен Ын может посетить Россию по пути на встречу в Пекин 26-27 апреля

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию через неделю. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники. 

Собеседники агентства рассказали, что Путин приедет во Владивосток в преддверии визита в Пекин 26-27 апреля, где запланировано участие российского президента в форуме Один пояс, один путь.

Предполагается, что тогда же в столицу Приморского края приедет Ким Чен Ын для проведения давно запланированной личной встречи. 

Предполагается, что Ким Чен Ын в ходе встречи попытается заручиться поддержкой РФ, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном находится на повестке дня, но пока точных договоренностей нет.

Ранее Путин заявлял, что Ким Чен Ын приглашен посетить с визитом Россию. Российские власти подчеркивали, что готовы принять северокорейского лидера в любое удобное для него время.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Россия, Путин, визит, КНДР, Ким Чен Ын

Вы сейчас просматриваете новость " СМИ назвали возможную дату визита Ким Чен Ына в Россию". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лидер КНДР дал Трампу время до конца года, чтобы тот изменил свой подход к переговорам

13 апреля, 02:15

Ким Чен Ын – до конца года я буду терпеливым и буду ждать американского президента

Ким Чен Ын хочет провести третий саммит с президентом США

13 апреля, 01:48

Заявление Ким Чен Ын сделал 12 апреля в ходе своего выступления перед депутатами Верховного народного собрания

Ким Чен Ына переизбрали главой Госсовета КНДР

12 апреля, 02:39

Депутаты ВНС провозгласили, что Ким Чен Ын выдвинут на эту должность по единодушному мнению народа страны

Лидер Северной Кореи призвал нанести удар по силам, которые используют санкции для "удушения КНДР"

11 апреля, 02:36

Ким Чен Ын заявил, что враждебные силам заблуждаются о силе санкций

Ким Чен Ын созвал политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР

10 апреля, 03:56

Сессия парламента КНДР намечена в Пхеньяне на 11 апреля

Убийство брата Ким Чен Ына: суд завершился неожиданно

1 апреля, 11:34

После того как в марте обвинения сняли с индонезийки Сити Айсии, гражданку Вьетнама также признали невиновной

Назван единственный регион Украины, где Зеленский не победил

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Командир ВСУ сделал резкое заявление об Андрее Билецком

Генерал США о безумном шаге, к которому готовятся в Кремле

"НАТО может принять неожиданное решение по Украине и Грузии"

Турецкие фанаты ''разорвали'' Коноплянку

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд вместе с невестой

Панин показал билет в один конец: прощай, немытая Россия

Концерт Пугачевой может обернуться грандиозным скандалом
Загрузка...

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Боец "Бандера": Когда мучает вопрос, что дала мне Украина, спросите себя, что сделали вы (укр.)

12 апреля, 07:38

Львовянин, который ушел на фронт добровольцем в 19 лет и был ранен на войне, вернулся к мирной жизни и хочет увидеть мир

Забудьте о геле для интимной гигиены: гинеколог объяснила, почему

Экс-сбушник объяснил, почему Порошенко "сливает" Медведчука

Политолог объяснил, почему Тимошенко провалилась на выборах