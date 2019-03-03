Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

СМИ России десятками ложных сообщений запутывали дело об отравлении Скрипаля

Сегодня, 04:01

Российские государственные СМИ обнародовали 138 противоречивых сообщений об отравлении Сергея Скрипаля

Сергей Скрипаль. Фото: Facebook
Сергей Скрипаль. Фото: Facebook.
СМИ России десятками ложных сообщений запутывали дело об отравлении Скрипаля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/534/aa3/5c7534aa382de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/534/aa3/5c7534aa382de.jpg Другие страны Российские государственные СМИ обнародовали 138 противоречивых сообщений об отравлении Сергея Скрипаля

Российская государственная телевещательная компания RT и новостное агентство Sputnik использовались как "средства дезинформации", которая проводилась с помощью "публикации и повторения длинного списка зачастую противоречивых версий", которые рисовали "сбивающую с толку картину событий" в Солсбери с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. От этом пишет Financial Times.

"Доклад Королевского колледжа, который был профинансирован Фондом "Открытое общество", организацией, основанной миллиардером-филантропом Джорджем Соросом, утверждает, что RT и Sputnik использовали свои англоязычные платформы для распространения семи теорий заговора в отношении этой атаки. Среди них – утверждения о том, что отравление было организовано Соединенным Королевством, США или западными разведывательными агентствами с целью нанести вред России; что это была фабрикация, и что в Солсбери не было обнаружено следов "Новичка". Одна из более нелепых теорий была озвучена в статье, где говорилось, что британское правительство на его интерпретацию атаки вдохновила драма, показанная по Sky TV, где в сюжете был российский ученый, разработавший смертоносное химическое оружие под названием "Новичок", – передает Financial Times.

"Понимание, до какой степени могут доходить эти методы в связанных с государством информационных источниках, таких как RT – это важный шаг в направлении предотвращения распространения дезинформации и ее губительного влияния на журналистику и публичные обсуждения ", – заявил Гордон Рэмси, один из авторов доклада.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. По данным неофициальных источников, врачи не могут прогнозировать последствия отравления "Новичком", поскольку почти ничего неизвестно о влиянии, которое оказывает яд в долгосрочной перспективе.

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых вполне обоснованно подозревают в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, будут арестованы Великобританией или ее союзниками в случае выезда за пределы РФ.

Министр подтвердил слова британского премьера Терезы Мэй о том, именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое министерство обороны".

Кроме того, жертвой "Новичка" едва не стал болгарский бизнесмен:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег СМИ, пропаганда, отравление Скрипаля, Солсбери

Вы сейчас просматриваете новость " СМИ России десятками ложных сообщений запутывали дело об отравлении Скрипаля". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Financial Times

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему яд "Новичок" не убил Скрипалей: химик назвал причину

Вчера, 12:02

Мирзаянов уверен, что террорист совершил ошибку при применении вещества

Дом Скрипалей в Солсбери очистили от остатков яда

1 марта, 14:35

Очистка дома Скрипаля от следов нервно-паралитического вещества стала наиболее сложной задачей

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Как украинцев обманывают на карточных расчетах

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Священнослужитель УПЦ пожелал смерти Филарету

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе

Тест для влюбленных: о чем говорит поза, в которой вы спите

Как Юлия Тимошенко хочет возвращать Донбасс и Крым

Дело не в Донбассе: в РФ объяснили, зачем Путину война в Украине
Загрузка...

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

Вчера, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

28 февраля, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

28 февраля, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой

Вакарчук высказался о Зеленском и его участии в выборах

Замерзшая в лесу: раскрыты новые детали резонансного дела