СМИ России десятками ложных сообщений запутывали дело об отравлении Скрипаля

Российские государственные СМИ обнародовали 138 противоречивых сообщений об отравлении Сергея Скрипаля

Сергей Скрипаль. Фото: Facebook.

СМИ России десятками ложных сообщений запутывали дело об отравлении Скрипаля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/534/aa3/5c7534aa382de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/534/aa3/5c7534aa382de.jpg 2019-03-03T04:01:00+02:00 Другие страны Российские государственные СМИ обнародовали 138 противоречивых сообщений об отравлении Сергея Скрипаля

Российская государственная телевещательная компания RT и новостное агентство Sputnik использовались как "средства дезинформации", которая проводилась с помощью "публикации и повторения длинного списка зачастую противоречивых версий", которые рисовали "сбивающую с толку картину событий" в Солсбери с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. От этом пишет Financial Times.

"Доклад Королевского колледжа, который был профинансирован Фондом "Открытое общество", организацией, основанной миллиардером-филантропом Джорджем Соросом, утверждает, что RT и Sputnik использовали свои англоязычные платформы для распространения семи теорий заговора в отношении этой атаки. Среди них – утверждения о том, что отравление было организовано Соединенным Королевством, США или западными разведывательными агентствами с целью нанести вред России; что это была фабрикация, и что в Солсбери не было обнаружено следов "Новичка". Одна из более нелепых теорий была озвучена в статье, где говорилось, что британское правительство на его интерпретацию атаки вдохновила драма, показанная по Sky TV, где в сюжете был российский ученый, разработавший смертоносное химическое оружие под названием "Новичок", – передает Financial Times.

"Понимание, до какой степени могут доходить эти методы в связанных с государством информационных источниках, таких как RT – это важный шаг в направлении предотвращения распространения дезинформации и ее губительного влияния на журналистику и публичные обсуждения ", – заявил Гордон Рэмси, один из авторов доклада.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. По данным неофициальных источников, врачи не могут прогнозировать последствия отравления "Новичком", поскольку почти ничего неизвестно о влиянии, которое оказывает яд в долгосрочной перспективе.

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых вполне обоснованно подозревают в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, будут арестованы Великобританией или ее союзниками в случае выезда за пределы РФ.

Министр подтвердил слова британского премьера Терезы Мэй о том, именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое министерство обороны".

Кроме того, жертвой "Новичка" едва не стал болгарский бизнесмен:

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