СМИ: российские журналисты, убитые в Африке, собирались снимать золотые прииски

Сегодня, 10:57

В момент гибели они ехали договариваться о съемках с консультантом из миссии ООН

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, убитые в Центральной Африке 30 июля, собирались снимать золотые прииски Ндассима. По неофициальным данным о их разработке договорились Россия и ЦАР. Об этом пишет Медуза

Им должен был помочь договориться о схемках консультант из миссии ООН, на встречу с которым они предположительно ехали в момент гибели

Как пишет The Bell, ранее издание Africa Intelligence писало о договоренности России и ЦАР о разработке приисков Ндассима. Российские наемники из ЧВК "Вагнер", про которых погибшие собирались снимать фильм, предположительно работают на компанию Lobaye Invest, которая якобы "представляет в ЦАР интересы России" и связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.

ЦАР известна многочисленными военными переворотами и вооруженными конфликтами. Последнее обострение внутриполитической обстановки началось в 2013 году, когда состоящая преимущественно из северян-мусульман коалиция "Селека" захватила Банги, свергнув президента Франсуа Бозизе. 

Напомним, в Центральноафриканской Республике были убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые снимали фильм о работе "ЧВК Вагнера".

Напомним, что ранее радио ЦАР сообщило информацию о том, что в случившемся могли быть замешаны повстанцы местного движения "Селека".
Россия, золото, убийство журналистов, ЦАР

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