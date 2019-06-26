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СМИ сообщили о смерти Вахтанга Кикабидзе: актер ярко отреагировал

26 июня, 05:09

Артист лично ответил всем недоброжелателям, которые распространяют о слухи о его кончине

Вахтанг Кикабидзе. Фото: скриншот
Вахтанг Кикабидзе. Фото: скриншот.

Известный и любимый многими актер Вахтанг Кикабидзе ушел из жизни на 81-ом году жизни, сообщили СМИ его родной Грузии.

Впрочем этот, как оказалось, фейк 80-летний артист развенчал лично. Причем, сделал это "в духе рок-н-ролла" – на своей странице в Facebook Кикибидзе разместил снимок, на котором показывает средний палец недоброжелателям, распространяющим слухи о его смерти.

В подписи к фото "Мимино" привел приписываемое Марку Твену высказывание, которое как нельзя лучше описывает произошедший конфуз: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".

Любопытно, что фейк не обошел стороной даже участников антиправительственных протестов, которые с трибуны выразили соболезнования родственникам актера. Впрочем, позже, когда правда стало явью, им пришлось принести свои извинения.

Напомним, прошлым летом стало известно, что пожилой Кикабидзе попал в больницу. Журналисты сообщили об этом на фоне похорон Иосифа Кобзона. Позже стало известно, что грузинский артист находится на плановом обследовании.

Кроме того, "Сегодня" также писали об отношении Кикабидзе к Советскому Союзу – в прошлогоднем интервью артист признался, что в честь распада СССР накрыл стол.

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Тег Грузия, смерть, артист, Кикабидзе, Вахтанг Кикабидзе

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Источник:

Интерфакс

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