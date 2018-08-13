СМИ стало известно о клинической смерти главаря ИГИЛ

Сегодня, 16:32

Теперь его обязанности выполняет выходец из Туниса

Аль-Багдади. Фото из открытых источников
Аль-Багдади. Фото из открытых источников

Абу Бакр аль-Багдади, глава группировки ИГИЛ, получил тяжелое ранение и теперь прикован к постели. Об этом сообщил один из иракских телеканалов, пишет Life.ru. 

По данным телеканала, в июне ВВС Ирака нанесли удар по одному из мест сходок главарей экстремистов, который находился в Сирии. В результате пострадало большое количество людей, многие из них были убиты на месте. Источник утверждает, что среди них оказался и аль-Багдади, он перенес клиническую смерть и больше не способен выполнять свои обязанности. 

Теперь его обязанности выполняет выходец из Туниса Абу Усмана ат-Туниси. Его кандидатура понравилась не всем и теперь в рядах группировки возможен раскол. 

Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, предположительно был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.

Также сообщалось, что аль-Бадри был ликвидирован в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса.

Телеканал боевиков показал изображение молодого человека с автоматом, не сообщив подробностей.

Местонахождение самого Абу Бакр аль-Багдади неизвестно, формулировка сообщения подразумевает, что он еще жив.

Тайного лидера "Исламского государства" часто объявляли убитым или раненым. 
Ирак, Сирия, глава, ИГИЛ, клиническая смерть

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: Mike Freer / airliners.net

В Сирии настаивают, что сбитый "Су" находился в своем пространстве, Израиль отрицает

24 Июля, 16:06

Сирийский военный самолет, сбитый силами израильской ПВО, находился в воздушном пространстве Сирии и атаковал позиции террористов на юге страны

США

Американcкая авианосная группа. Фото gettyimages

США нанесли удар по Сирии: в ход пошли корабли и авиация

14 Апреля, 07:40

В ночь на 14 апреля Трамп все-так решился ударить по Асаду
Загрузка...

Крым

Президент Сирии Башар Асад. Фото: AFP

В оккупированном Крыму хотят строить суда для Асада

21 Апреля, 15:59

Заводы на полуострове планируют заниматься как гражданскими, так и военными кораблями

Другие страны

фото t.me/warjournal

В Сирии подбили самолет войск Асада

20 Февраля, 21:13

Судьба пилота неизвестна

Другие страны

Фото: AFP

Боевики ИГИЛ атаковали армию Асада

25 Марта, 17:06

Правительственные силы воспользовались помощью местных племен

Евросоюз

Фото: pixabay.com

Совбез ООН единогласно принял резолюцию о перемирии в Сирии

24 Февраля, 23:29

Проект резолюции был подготовлен Кувейтом и Швецией
Загрузка...