СМИ стало известно о клинической смерти главаря ИГИЛ

Теперь его обязанности выполняет выходец из Туниса

Абу Бакр аль-Багдади, глава группировки ИГИЛ, получил тяжелое ранение и теперь прикован к постели. Об этом сообщил один из иракских телеканалов, пишет Life.ru.

По данным телеканала, в июне ВВС Ирака нанесли удар по одному из мест сходок главарей экстремистов, который находился в Сирии. В результате пострадало большое количество людей, многие из них были убиты на месте. Источник утверждает, что среди них оказался и аль-Багдади, он перенес клиническую смерть и больше не способен выполнять свои обязанности.

Теперь его обязанности выполняет выходец из Туниса Абу Усмана ат-Туниси. Его кандидатура понравилась не всем и теперь в рядах группировки возможен раскол.

Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, предположительно был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.

Также сообщалось, что аль-Бадри был ликвидирован в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса.

Телеканал боевиков показал изображение молодого человека с автоматом, не сообщив подробностей.

Местонахождение самого Абу Бакр аль-Багдади неизвестно, формулировка сообщения подразумевает, что он еще жив.

Тайного лидера "Исламского государства" часто объявляли убитым или раненым.