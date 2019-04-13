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СМИ выяснили, кто финансирует поход Ливийской национальной армии на Триполи

Сегодня, 07:58

Предложение маршалу Хафтару поступило во время его визита в Саудовскую Аравию

Фото: AFP

Саудовская Аравия финансирует операцию Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара по захвату столицы страны Триполи. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, речь идет о десятках миллионов долларов. Предложение Хафтару поступило во время его визита в Саудовскую Аравию. Это произошло за несколько недель до того, как Хафтар начал наступление на Триполи 4 апреля.

В правительстве Саудовской Аравии на запрос издание не ответили.

Ранее сообщалось, что в ливийской столице Триполи усугубились боевые действия между представителями подконтрольной мятежному фельдмаршалу Халифе Хафтару Ливийской национальной армии и признанного международной общественностью правительства.

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Напомним, что 4 апреля ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на столицу страны под предлогом очищения Триполи от террористов. В свою очередь, правительственные силы начали операцию по контрнаступлению "Вулкан гнева", направленную на "очистку всех ливийских городов от агрессивных и незаконных сил".


Кроме того, как мы уже писали, на фоне боевых действий пригороды Триполи покинули уже более 2,8 тыс. человек. В то же время, некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.

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Тег Ливия, триполи, Саудовская Аравия

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