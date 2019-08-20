Снайпер "нейтрализовал" мужчину, который захватил автобус с пассажирами в Бразилии

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Злоумышленник, захвативший рано утром во вторник, 20 августа, рейсовый пассажирский автобус в бразильском Рио-де-Жанейро, нейтрализован. Об этом сообщил телеканал "Глобу".

По его сведениям, снайпер спецназа открыл огонь по преступнику после того, как тот вышел из автобуса, продержав в нем в заложниках 31 человека в течение трех часов. От полученного ранения он погиб. О состоянии заложников пока не сообщается. К месту инцидента подъехало несколько машин скорой помощи.

Вооруженный револьвером и электрошокером человек в маске примерно в 5:30 по местному времени (11:30 мск) захватил рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Нитероя в Рио-де-Жанейро. Угрожая поджечь транспортное средство, он потребовал остановить автобус на оживленном мосту, связывающем города. До того как нейтрализовать преступника, полиция смогла в результате переговоров освободить шестерых человек.

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Как мы писали ранее, в Суворовском районе Одессы произошел захват заложницы – сотрудницы кредитного учреждения, расположенного на Пересыпи.

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Мы также сообщали, что в Мелитополе полицейские освободили сотрудницу Национальной лотереи, которую должник приковал к себе наручниками и угрожал сжечь.

Как выяснилось, в помещение ворвался 58-летний местный житель и требовал от 25-летней девушки погасить его долги по кредитам. Девушка отказалась. Тогда мужчина приковал ее наручниками к себе, достал из сумки бутылки с горючей смесью, облил помещение, вынул зажигалку и заблокировал дверь.

Напомним, ранее в Днепре агрессивный мужчина из окна второго этажа выстрелил в таксиста, а потом захватил заложницу и угрожал "перестрелять всех", кто к нему приблизится.

Также мы писали о том, как в Киеве задержали подозреваемого в грабеже, который забаррикадировался в квартире и взял свою мать в заложники.

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