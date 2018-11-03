Снегопады, наводнения и тайфуны: пять самых страшных природных бедствий недели

Непогода снова оставила свой трагический след в мире – в Европе, Азии, Южной Америке на этой неделе люди страдали от мощи стихии

И вновь природа наносит по человечеству сокрушительный удар – от Италии до Филиппин, от Франции до Грузии люди опять познали на себе гнев стихии.

По этому поводу "Сегодня" подобрало ТОП-5 самых впечатляющих проявлений природы, свидетелем которых наша планета стала на этой неделе.

1. Испания

Весьма внезапно началась неделя в Испании, где 29 октября наступила полноценная зима с настоящими снегопадами.

В связи с этим в ряде регионов объявили "оранжевый" уровень опасности. В частности, в Астурии, Кантабрии и Галисии местами выпало до метра снега.

Это вызвало и инфраструктурные проблемы – около 53 тыс домов остались без электричества, а также начались перебои в работе железной дороги, а некоторые автомобильные дороги оказались и вовсе заблокированы из-за поваленных деревьев.

Такая ранняя зиму в страну не приходила уже 10 лет.

2. Франция

Вскоре после Испании ранняя зима застала и жителей Франции, в некоторых регионах которой толщина выпавшего 30 октября снега достигала 40 см.

Снегопады также вызвали перебои с электричеством – без света в стране остались около 195 тыс домов.

Кроме того, из-за заносов на трассе RN88 заблокированными 800 автомобилей – тысячам человек пришлось ночевать в спортивных залах местных школ. Еще 400 человек такая же судьба настигла на трассе A89.

3. Италия

А вот без в Италии без жертв не обошлось – аномальные ливни привели к жертвам, оползням и валили деревья. В целом жертвами непогоды на Апеннинах стали 20 человек.

Во многих регионах остаются "оранжевый" и "желтый" уровни опасности. В Венето до сих пор объявлен "красный", самый высокий, уровень – здесь многие жители до сих пор остаются без электричества и телефонной связи.

Потопы – традиционная гроза Венеции. И в этом году уровень воды в каналах города поднялся на 149 см, достигнув уровня пятилетней давности. В результате три четверти города оказались подтоплены.

Одной из жертв масштабного наводнения в Венеции стала главная достопримечательность города – построенный в IX веке Собор святого Марка. Здесь вода местами доходила до 90 см, что нанесло большой ущерб его напольным мозаикам, монументальным бронзовым византийским креслам, мрамору и колоннам.

4. Филиппины

Также в начале недели по северо-восточной филиппинской провинции Исабела со всей мощью ударил тайфун "Юту", которому власти присвоили четвертую категорию.

Несмотря на предварительную эвакуацию 10 тыс местных жителей, жертвами стихии стали не менее семи человек, включая четырех детей в возрасте 5-11 лет. Данное число не окончательное, так как продолжаются поиски еще порядка 30 пропавших без вести человек.

Кроме того, из-за поваленных деревьев и оползней многие дороги оказались заблокированы, что затрудняет спасательные работы.

В итоге тайфун несколько ослаб и направился в сторону Тайваня и Китая.

5. Парагвай

Не обошла стихия стороной и Южную Америку – правительству Парагвая пришлось эвакуировать жителей столицы страны, Асунсьона.

В результате резкого скачка уровня воды в главной реке страны, именем которой Парагвай и назвали, около 10 тыс человек были вынужден покинуть свои дома.

Стоит отметить, что, начиная с 12 октября, уровень вода поднялась с 4,5 м до 5,61 м, что на 11 см больше критического уровня.

Но дальше – хуже. Парагвайцев призывают готовиться, что к середине следующего месяца вода может подняться до 5,9 м.