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Снова за старое: Япония утверждает, что КНДР запускала баллистические ракеты

3 марта, 06:03

Елена Кузьмич

«Мы считаем, что это были баллистические ракеты малой дальности», - заявили в Японии

В Японии считают, что КНДР провела запуск двух баллистических ракет малой дальности. Об этом заявил министр обороны Японии Таро Коно.

"Мы считаем, что это были баллистические ракеты малой дальности", — подчеркнул он.

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов сообщил о запуске КНДР из района города Вонсан в сторону моря двух снарядов, которые пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км. Это был первый подобный запуск с начала 2020 года.

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Центральное телеграфное агентство Кореи в свою очередь объявило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 2 марта провел учения дальнобойной артиллерии. По его данным, лидер КНДР лично руководил ходом учений с наблюдательного поста и "отдал приказ подразделениям начать огонь". По информации агентства, Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение" итогом проведенных стрельб.

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В 2019 году в КНДР было проведено 13 ракетных испытаний, в ходе которых запущены 24 баллистические ракеты малого радиуса действия.

Напомним, в феврале 2019 года во Вьетнаме состоялся саммит глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

А в прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил о готовности к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, даже если это будет политически неудобно.

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Корея Япония ракета КНДР запуск

Источник: ТАСС

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