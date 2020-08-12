Соблюдать демократию и прекратить насилие: реакция Японии на бойню в Беларуси

На фоне массовых антиправительственных протестов, которые в последние три дня охватили Беларусь, власти страны должны соблюдать принципы демократии и прекратить насилие в отношении протестующих.

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С таким призывом к Минску обратилась Япония.

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"Япония глубоко обеспокоена столкновениями между участниками протестных выступлений и сотрудниками сил безопасности по всей территории Беларуси, в том числе в столице Минске, после президентских выборов 9 августа, которые привели к задержанию ряда участников, а также жертвам", – заявили 12 августа в японском Министерстве иностранных дел.

В опубликованном на сайте МИД коммюнике дипломаты "выразили сожаление" по поводу того, что наблюдателей от Японии не пригласили на минувшие выборы, а также раскритиковали власти Беларуси за "явное запугивание политических активистов, задержание потенциальных кандидатов и тому подобное".

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"Япония призывает власти Республики Беларусь обеспечить принципы демократии и воздерживаться от актов насилия", – говорится в заявлении.

Напомним, антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления результатов выборов, которые оппозиция отказалась признавать. Крупнейшие акции прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. При этом полиция применяет против демонстрантов водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства. Официально подтверждена гибель одного участника протестов.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил Беларуси возобновлением снятых в 2016 году санкций из-за ситуации с выборами и протестами в Минске и других городах.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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