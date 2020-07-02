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Собор Святой Софии станет мечетью: суд в Турции принял решение

2 июля, 18:43

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Эрдогану разрешили "исламизировать" популярный стамбульский музей

В Турции, которая уже начала принимать туристов из Украины, один из самых известных музеев – собор Святой Софии в Стамбуле – может стать мечетью.

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Соответствующее решение, как сообщает Оrthodox Times, 2 июля принял Верховный суд Турции, разрешив президенту Реджепу Эрдогану изменить статус культурного объекта.

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Суд признал законным указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, который в 1934 году превратил на тот момент мечеть Айя-София в музей. Судьи также признали за Эрдоганом право решать – изменить или сохранить этот статус.

В этот же день вопрос собора рассматривался в Госсовете Турции – на это ушло всего 17 минут, но официальное решение этого органа обещают опубликовать в течение 15 дней.

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/ Фото: Unsplash

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При этом турецкие СМИ считают, что уже 16 июля – в четвертую годовщину неудавшегося государственного переворота – в соборе может пройти первая мусульманская служба.

Напомним, что Реджеп Эрдоган уже долгое время выступает за преобразование собора Святой Софии в мечеть. Однако против этого высказывалось руководство православных церквей, в том числе и Константинопольский патриарх, а также госсекретарь США Майк Помпео.

Также сообщалось, что в прошлом году в храме появился аудиогид на украинском языке.

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Смотрите последствия разрушительного землетрясения в Турции, которое обрушило минарет мечети в Стамбуле:

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Турция музей Стамбул мечеть ЮНЕСКО собор Святой Софии

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