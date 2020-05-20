Собрал миллионы на борьбу с коронавирусом: британский ветеран получит титул рыцаря

Ветеран Второй мировой войны Том Мур, который собрал 32,8 млн фунтов стерлингов (свыше 40 млн долларов по текущему курсу) для помощи медикам Великобритании во время эпидемии COVID-19, получит одну из высших государственных наград страны и будет посвящен в рыцари. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Невероятная кампания по сбору пожертвований, начатая полковником Томом, вдохновила всю страну и стала для нас маяком надежды в коронавирусном тумане. От лица всех тех, кто был тронут этой невероятной историей, я хочу сказать ему большое спасибо. Этот человек – настоящее национальное сокровище", – заявил британский премьер.

В канцелярии отметили, что глава правительства лично ходатайствовал о представлении 100-летнего ветерана к награде и королева Великобритании Елизавета II удовлетворила его просьбу.

Реклама

Дата официальной церемонии посвящения Мура в рыцари пока не определена в связи с эпидемией COVID-19.

Титул рыцаря в Великобритании чаще всего присваивается вместе с орденом Британской империи одной из пяти степеней, однако о том, какую именно награду получит ветеран, пока не сообщается.

Ранее Мур, вышедший в отставку в чине капитана, получил почетное звание полковника Вооруженных сил Великобритании.

Ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как на фоне эпидемии объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения (NHS). Для привлечения средств он выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов (по числу прожитых лет) длиной по 25 м, но не остановился и обошел сад 200 раз.

Реклама

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в Великобритании подтверждено 250 138 случаев заражения коронавирусом, умерли 35 422 человека.

Ранее сообщалось, что в Великобритании наймут более 20 тысяч человек для отслеживания контактов заболевших COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама