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Соцсети тронуло видео, как жительница Бейрута играет на рояле среди развалин дома

5 августа, 22:01

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ливанцы никогда не потеряют надежду, уверяет автор видео

Несмотря на то, что мощный взрыв в Бейруте унес жизни 135 человек , более 4000 человек пострадали, и половина города разрушена, ливанцы не унывают.

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В соцсетях набирает популярность видео из дома в Бейруте, на котором среди разрушений и беспорядка, выбитых окон и сорванных взрывом штор, седовласая женщина лет 60-70 играет на рояле.

"Пожилая ливанская женщина играет на рояле среди развалин в своем доме. Мы никогда не потеряем надежду!" – таким коротким текстом сопровождается видео, которое разместил сотрудник адвокатской конторы, специалист по коммуникациям Раифа Макки в своем микроблоге Twitter.

Всего за шесть часов с момента публикации этого видео, оно было просмотрено около 700 тысяч раз, получило около 6 тысяч одобрительных откликов, около 3 тысяч ретвитов и комментариев.

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Напомним, что сумма ущерба от взрыва в Бейруте может достичь 15 млрд долларов , заявил губернатор Марван Аббуд.

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Также сообщалось, что 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами несколько лет назад аммиачной селитры, выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан взрыв рояль пианино бейрут взрыв в Бейруте

Источник: Сегодня

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