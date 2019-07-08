Соглашение между Украиной и Нидерландами по делу о катастрофе рейса МН- 17 вступило в силу

Стадия судебного разбирательства начнется 9 марта 2020 года

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC.

Нидерланды по соглашению о сотрудничестве начали процедуру передачи из Украины уголовного производства по делу о катастрофе самолета Boeing-777 рейса МН17 над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

"Два года назад министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве по расследованию сбивания боинга МН-17. Сегодня соглашение уже действует – Нидерланды начали по нему процедуру передачи уголовного производства из Украины", – написал заместитель министра.

Он напомнил, что соглашение станет еще более важным на стадии судебного разбирательства, которое начнется 9 марта 2020 года.

Напомним, авиакомпания Malaysia Airlines заключила досудебное соглашение о выплате компенсаций семьям пятерых австралийцев, погибших в результате падения Боинга над Донбассом.

Как мы писали ранее, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что высказывания его малайзийского коллеги Махатхира Мохамада по поводу невиновности РФ в крушении рейса МН-17 на Донбассе создают путаницув расследовании трагедии.

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