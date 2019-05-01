Солдаты горного отряда армии Индии обнаружили в Гималаях следы Снежного человека

Информация о находке таинственных следов была обнародована в официальном Twitter-аккаунте армии Индии

Фото: New York Post.

Военные альпинисты из подразделений армии Индии во время экспедиции в Гималаях обнаружили огромные отпечатки предположительно от стопы размером 81х38 сантиметров.

Фото военных, а также следы в снегу были опубликованы в Twitter-аккаунте армии Индии.

"Этого неуловимого снежного человека раньше видели всего один раз – в Национальном парке Макалу-Барун", – говорится в комментарии под твитом.

На опубликованных фотографиях отчетливо виден отпечаток огромной стопы на снегу.

Как сообщалось ранее, удивительную находку продемонстрировал миру нью-йоркский уфолог Питер Кейн. "Охотник за пришельцами" выложил видеозапись некой головы Йети, и заявил, что бигфута убил его отец еще в 1953 году.

А некая американка в штате Айдахо обвинила Снежного человека в том, что он помешал ей управлять автомобилем, в результате чего женщина сбила оленя на дороге. По крайней мере, такое объяснение она дала полиции, когда те приехали оформлять ДТП.

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