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Солдаты вытеснили протестующих из здания МИД Ливана, число пострадавших возросло

9 августа, 01:08

Елена Вус Елена Вус

Обстановка в центральных районах Бейрута начала нормализовываться

Ливанские военнослужащие, окружившие здание МИД Ливана в Бейруте, где в субботу засели протестующие, вынудили их покинуть штаб-квартиру внешнеполитического ведомства.

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Об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира", передает ТАСС.

По его информации, солдаты ворвались внутрь и вытеснили всех оттуда. Кроме того, армейские подразделения разместились и у здания министерства энергетики, требуя всех добровольно покинуть его.

Между тем, ливанский телеканал "Аль-Манар" сообщает, что порядка 490 человек получили ранения во время проходящих в Бейруте антиправительственных акций протеста.

По информации телеканала "Ливан 24" , обстановка в центральных районах Бейрута начала нормализовываться, хотя на улицах еще остаются сотни протестующих. Среди демонстрантов много молодежи, женщин и даже детей.

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Участники акции протеста в Бейруте требуют проведения международного расследования обстоятельств взрыва в порту ливанской столицы, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Напомним, что после катастрофического взрыва в Бейруте в городе вспыхнули мощные протесты. Демонстрации переросли в массовые беспорядки, протестующие штурмовали правительственные здания, в том числе министерство окружающей среды. Протестующие объявили о своих требованиях- отставка всей политической верхушки страны, в том числе президента, глав правительства и парламента.

Как известно, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами несколько лет назад аммиачной селитры, выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан протесты МИД военные пострадавшие демонстранты бейрут взрыв в Бейруте
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