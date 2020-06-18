Соперник Лукашенко внезапно пропал вместе с сыном: что произошло

С самого утра 18 июня в белорусских СМИ появилась новость об исчезновении банкира Виктор Бабарико, который является одним из конкурентов президента страны Александра Лукашенко на президентских выборах в этом году. Он не выходил на связь со своими адвокатами.

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Выяснилось, что банкира задержали правоохранители. Как сообщает Telegram-канал ATN NEWS, вместе с Виктором был задержан и его сын, Эдуард. Он возглавляет предвыборный штаб отца. Их обоих доставили в Департамент финансовых расследований КГК на допрос по делу Белгазпромбанка, который связан с неуплатой налогов и легализацией доходов.

В телерадиокомпании отметили, что при задержании ни сын, ни отец претензий оперативникам не предъявляли. Но, как сообщают местные СМИ, адвокатов Бабарико не пускают к своим клиентам. Это правоохранители объяснили тем, что в здании проходят "учения".

Напомним, что действующий президент Беларуси участвует в выборах в этом году. Для него следующий срок может стать шестым подряд с момента победы на голосовании в 1994 году.

Всего на президентских выборах в этом году ЦИК зарегистрировал 15 кандидатов, но один из них уже снял свою кандидатуру. О некоторых из своих соперников Лукашенко уже успел нелицеприятно высказаться – он сравнил своего бывшего соратника Валерия Цепкало с хряком, а также заявил, что у женщин-кандидатов нет шансов победить.

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Что Лукашенко думает о союзном государстве Беларуси и России, смотрите в сюжете:

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