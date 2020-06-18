Українська
$ 26,78
30,07
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Соперник Лукашенко внезапно пропал вместе с сыном: что произошло

18 июня, 14:08

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Сын Бабарико возглавляет предвыборный штаб отца

С самого утра 18 июня в белорусских СМИ появилась новость об исчезновении банкира Виктор Бабарико, который является одним из конкурентов президента страны Александра Лукашенко на президентских выборах в этом году. Он не выходил на связь со своими адвокатами.

Реклама

Выяснилось, что банкира задержали правоохранители. Как сообщает Telegram-канал ATN NEWS, вместе с Виктором был задержан и его сын, Эдуард. Он возглавляет предвыборный штаб отца. Их обоих доставили в Департамент финансовых расследований КГК на допрос по делу Белгазпромбанка, который связан с неуплатой налогов и легализацией доходов.

В телерадиокомпании отметили, что при задержании ни сын, ни отец претензий оперативникам не предъявляли. Но, как сообщают местные СМИ, адвокатов Бабарико не пускают к своим клиентам. Это правоохранители объяснили тем, что в здании проходят "учения".

Напомним, что действующий президент Беларуси участвует в выборах в этом году. Для него следующий срок может стать шестым подряд с момента победы на голосовании в 1994 году.

В тренде
Корея снова на грани войны: КНДР угрожает Сеулу возмездием "за гранью воображения"

Всего на президентских выборах в этом году ЦИК зарегистрировал 15 кандидатов, но один из них уже снял свою кандидатуру. О некоторых из своих соперников Лукашенко уже успел нелицеприятно высказаться – он сравнил своего бывшего соратника Валерия Цепкало с хряком, а также заявил, что у женщин-кандидатов нет шансов победить.

Реклама

Что Лукашенко думает о союзном государстве Беларуси и России, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь сын пропавшие отец причины конкурент Александр Лукашенко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 17 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 17 июняЕвросоюз
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробности
В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробностиДругие страны
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на "режим военного времени"Другие страны
"Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТОУкраина
Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)
Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)Транспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять