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Соратницу Тихановской принудительно вывезли из Беларуси силовики

5 сентября, 20:07

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Ковалькова рассказала, как на нее надели капюшон и положили на заднее сидение авто

Члена президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову вывезли из Беларуси в Польшу насильно. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Польше, пишет TUT.by.

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По словам Ковальковой, в изоляторе на Окрестина к ней пришли представители властей и сказали, что ей грозит долгое заключение, если она не уедет.

"Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем, приехали на переход "Брузги". (…) Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли. Меня узнал водитель, он следит за новостями, и сказал, что рад, что я на свободе. У меня при себе не было телефона, была только визитка польского посла Артура Михальского. Я ему позвонила, и он способствовал моему приезду в Варшаву", – рассказала Ковалькова.

Также оппозиционерка добавила, что в ближайшее время собирается вернуться в Беларусь.

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Белорусские пограничники, в свою очередь, заявили, что "5 сентября около двух часов ночи прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением "Гродно-Варшава" и проследовала на территорию Польши".

Как ранее сообщалось, 3 сентября Ковальковой присудили 15 суток ареста после того, как она уже отбыла наказание в 10 суток.

Она была задержана вместе с еще одним членом президиума Координационного совета, лидером стачкома МТЗ Сергеем Дылевским в конце августа. Их обвиняли в незаконном проведении массовых мероприятий. Накануне Ковалькову выпустили из СИЗО.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Польша протесты Беларусь Ольга Ковалькова

Источник: tut.by

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