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Соревнования роботов-уборщиков прошли в Дубае: видео

29 октября, 18:43

Лучшим оказался робот, созданный командой школьников-беженцев из Сирии

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Соревнования роботов-уборщиков прошли в Дубае. Школьники со всей планеты привезли в мегаполис Арабских Эмиратов свои изобретения. Андроиды должны как можно эффективнее чистить океан от мусора. Машины умеют распознавать грязь и собирать ее. На поле разбросали шарики, а работы умело их засасывали. Лучше всего это получилось у иноходца школьников-беженцев из Сирии.

Ямен Наджар, менеджер команды победительницы соревнований:

"Мы чемпионы мира и победители соревнования. Мы – голоса беженцев во всем мире, достойных людей, которые способны делать то, что и мы".

Напомним, проблема мусора в океанах стоит достаточно остро. Так новости "Сегодня" ранее сообщали о том, что в Тихом океане нашли мусорный остров крупнее двух Украин. Смесь пластиковых отходов занимает площадь более чем в 1,5 миллионов квадратных километров.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что запущенная в октябре очистительная система The Ocean Cleanup все еще не начала отлавливать пластиковый мусор из Тихого океана: в работе системы возникли проблемы, в результате чего она притягивает пластик, но не удерживает его.

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изобретения мусор Дубаи соревнования робот

Источник: Сегодня

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