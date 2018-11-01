SOS сразу после взлета: свидетель рассказал о крушении авиалайнера в Индонезии

Сегодня, 18:11

Пилот рухнувшего самолета Lion Air заявил диспетчеру о технической проблеме на борту

Фото: AFP
Фото: AFP

Практически сразу после взлета из аэропорта Джакарты от лайнера Lion Air поступил сигнал тревоги, но потом пилот заявил об устранении проблемы и решил продолжить свой путь, утверждает источник информагентства Reuters.

Спустя несколько минут после этого воздушное судно пропало с радаров и рухнуло в Яванское море.

"Самолет Lion Air просил вернуться на Бали через пять минут после взлета, но пилот сказал, что проблема решена, и он собирался отправиться дальше", – рассказал на правах анонимности пилот, случайно перехвативший переговоры пилота Boeing-737 с диспетчером.

Отмечается, что пилот рухнувшего самолета Lion Air упоминал техническую проблему, но вскоре сказал о самостоятельном ее решении.

В авиакомпании отказываются комментировать эту информацию настаивая на том, что расследование аварии продолжается.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, выполнявший рейс JT610 в город Панкалпинанг. Самолет упал примерно спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Boeing разбился в море недалеко от острова Ява. На поверхности моря уже обнаружили обломки самолета и личные вещи пассажиров. На борту лайнера находились 189 человек. Также известно, что среди пассажиров на борту разбившегося самолета не было украинцев.

Как сообщалось, 31 октября спасатели обнаружили "черные ящики" рухнувшего лайнера, которые затонули на глубине в 30 метров.
Индонезия, крушение, самолет, авиакатастрофа, Boeing-737
Источник:

"Сегодня"

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