SOS сразу после взлета: свидетель рассказал о крушении авиалайнера в Индонезии

Практически сразу после взлета из аэропорта Джакарты от лайнера Lion Air поступил сигнал тревоги, но потом пилот заявил об устранении проблемы и решил продолжить свой путь, утверждает источник информагентства Reuters.

Спустя несколько минут после этого воздушное судно пропало с радаров и рухнуло в Яванское море.

"Самолет Lion Air просил вернуться на Бали через пять минут после взлета, но пилот сказал, что проблема решена, и он собирался отправиться дальше", – рассказал на правах анонимности пилот, случайно перехвативший переговоры пилота Boeing-737 с диспетчером.

Отмечается, что пилот рухнувшего самолета Lion Air упоминал техническую проблему, но вскоре сказал о самостоятельном ее решении.

В авиакомпании отказываются комментировать эту информацию настаивая на том, что расследование аварии продолжается.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, выполнявший рейс JT610 в город Панкалпинанг. Самолет упал примерно спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Boeing разбился в море недалеко от острова Ява. На поверхности моря уже обнаружили обломки самолета и личные вещи пассажиров. На борту лайнера находились 189 человек. Также известно, что среди пассажиров на борту разбившегося самолета не было украинцев.