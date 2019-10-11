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Сотни австралийцев зарыли головы в песок ради климата

11 октября, 19:31

​​​​​​​Экоактивисты выразили протест против «страусиной» политики властей

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Пока во Франции экоактивисты устраивают палаточные протесты, на одном из австралийских пляжей сотни демонстрантов зарыли головы в песок.

Таким образом протестующие намеревались высмеять, по их словами, "страусиную политику", которую ведут чиновники, отказываясь решать экологические проблемы.

Участники акции требуют уменьшать выбросы углерода, и таким образом – сдерживать глобальное потепление.

Эта акция была не единственной: в центре Сиднея митингующие блокировали дороги. Часть – протестовали, лежа.

Большинство же экоактивистов прошло маршем по главной улице города.

"Ни один из наших представителей правительства не отнесся серьезно к климатическим изменениям. И ничего не делает. Именно поэтому мы вышли на улицы", – говорит одна из участниц акции протеста.

Сейчас климатические акции продолжаются по всему миру. Ожидается, что в течение двух недель участие в них примут около 60 городов.

Напомним, что в лондонском аэропорту Лондон-Сити паралимпийский медалист Джеймс Браун выбрался на лайнер British Airways, чтобы привлечь мировое внимание к проблемам экологии.

А вот в финансовом центре Нью-Йорка – на Уолл-стрит – участники Extintion Rebelion облили искусственной кровью известную статую бронзового быка.

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Источник: Сегодня

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