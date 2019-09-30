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Сотни дельфинов выбросились на берег в Атлантическом океане: видео спасения животных

30 сентября, 04:44

Люди носили животным воду и оттаскивали их обратно в океан, но те выбрасывались на берег повторно

Более 130 дельфинов стали жертвами массового самоубийства, которое эти морские млекопитающие совершили на архипелаге Кабо-Верде в Атлантическом океане.

Инцидент случился на острове Боавишта, на берег которого выбросились около двух сотен дельфинов. Об этом сообщает Daily Mail.

Местные жители, туристы и работники центра океанографии пытались спасти животных – носили им воду и оттаскивали обратно в океан, но некоторые дельфины выбрасывались на берег повторно. В результате 136 из них погибли.

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Островные власти призывают испанских экспертов помочь определить причину случившегося массового самоубийства. Ученые уже взяли пробы тканей погибших животных – это может помочь установить причины случившегося.

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Напомним, ранее ранее в этом году на западном побережье во Франции за 15 дней обнаружили более сотни погибших дельфинов. Туши морских млекопитающих обнаружены на береговой линии пяти департаментов: Жиронда, Ланд, Приморская Шаранта и Вандея.

Кроме того, этим летом на побережье в Одессе обнаружили погибшего дитеныша дельфина-азовки со срезанным плавником. Гибель дельфиненка возмутила горожан

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