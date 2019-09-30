Сотни дельфинов выбросились на берег в Атлантическом океане: видео спасения животных

Более 130 дельфинов стали жертвами массового самоубийства, которое эти морские млекопитающие совершили на архипелаге Кабо-Верде в Атлантическом океане.
Инцидент случился на острове Боавишта, на берег которого выбросились около двух сотен дельфинов. Об этом сообщает Daily Mail.
Местные жители, туристы и работники центра океанографии пытались спасти животных – носили им воду и оттаскивали обратно в океан, но некоторые дельфины выбрасывались на берег повторно. В результате 136 из них погибли.
Островные власти призывают испанских экспертов помочь определить причину случившегося массового самоубийства. Ученые уже взяли пробы тканей погибших животных – это может помочь установить причины случившегося.
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Напомним, ранее ранее в этом году на западном побережье во Франции за 15 дней обнаружили более сотни погибших дельфинов. Туши морских млекопитающих обнаружены на береговой линии пяти департаментов: Жиронда, Ланд, Приморская Шаранта и Вандея.
Кроме того, этим летом на побережье в Одессе обнаружили погибшего дитеныша дельфина-азовки со срезанным плавником. Гибель дельфиненка возмутила горожан
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