Сотрудничество Японии и России поможет решить проблему КНДР – японский премьер

Решение проблемы КНДР требует сотрудничества между Россией и Японией. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

"Будет ли Северная Корея выполнять резолюции Совбеза ООН, осуществлять полную, верифицируемую и необратимую денуклеаризацию? Вернет ли Северная Корея всех тех, кто незаконно был похищен из Японии? Чтобы ускорить этот процесс и продвинуть его в хорошем направлении, как никогда важным станет сотрудничество между Россией и Японией", – подчеркнул он.

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По мнению главы японского правительства, думать о "концепции долгосрочных отношений сотрудничества с Северной Кореей можно будет только после того, как можно будет убедиться", что перечисленные немаловажные условия будут соблюдены.

Японский премьер также заявил, что Южные Курильские острова могут стать символом японско-российского сотрудничества, если в отношениях двух стран установится стабильность.

"Каким будет мир, когда между Японией и Россией установится постоянная стабильность? Острова, являвшиеся причиной противостояния, превратятся в символ японо-российского сотрудничества, открыв новые возможности в качестве логистического опорного пункта", – отметил он.

По мнению Синдзо Абэ Японское море в этом случае также изменится, став "логистическим хайвеем".

Синдзо Абэ также заявил, что мирный договор между Японией и Россией необходим для реализации и развития широкомасштабного сотрудничества.

"Мирный договор между Японией и Россией необходим именно для того, чтобы реализовать широкое видение (развития)", – отметил он, говоря об отношениях двух стран.

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