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Сотрудников порта Бейрута отправили под домашний арест, охранять их будет армия

6 августа, 03:38

Елена Вус Елена Вус

Расследование причин взрыва продлится пять дней

Правительство Ливана приняло решение отправить под домашний арест все руководство порта в Бейруте, где 4 августа прогремел мощный взрыв, чтобы они не покинули страну. Их будет охранять армия.

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Об этом сообщает ливанский телеканал LBC.

Глава МВД Ливана Мохаммед Фахми пообещал, что расследование причин взрыва будет прозрачным и продлится пять дней.

Следить за соблюдением домашнего ареста сотрудников порта будет армия.

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Кроме того, правительство Ливана объявило о двухнедельном чрезвычайном положении в столице страны Бейруте, где прогремел мощный взрыв в порту . На время действия чрезвычайного положения контролировать безопасность в городе будет армия.

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Между тем, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов, поэтому количество жертв будет увеличиваться. По последним данным, жертвами катастрофы стали 137 человек, около 5000 – пострадали.

После взрыва в Бейруте жителям рекомендуют носить респираторы. В связи с загрязнением воздуха у людей может наблюдаться затрудненное дыхание.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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