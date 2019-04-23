Совбез ООН осудил взрывы в Шри-Ланке и призвал страны сотрудничать для поимки организаторов терактов
Отдельного заседания Совбеза ООН по этой теме пока не запланированно
Все члены Совета Безопасности ООН выступили с совместным осуждением серии террористических атак в столице Шри-Ланки и призвали к наказанию виновных. Об этом говорится в распространенном заявлении СБ. Отдельного заседания СБ по этой теме пока не запланировано.
"Члены СБ резко осудили серию ужасных и подлых террористических атак, — говорится в документе. — СБ подчеркивает необходимость найти ее организаторов и исполнителей, а также спонсоров и всех, кто как-то содействовал этому преступлению, чтобы они были привлечены к ответственности. СБ призвал все страны согласно международным нормам и соответствующим резолюциям ООН сотрудничать с властями Шри-Ланки в расследовании атак".
Напомним, 21 апреля, когда католики всего мира праздновали Пасху, три элитных отеля в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа стали объектами террористов.
По подозрению в причастности к случившемуся полицейские уже арестовали 24 человека, а министр обороны Руван Виджевардена описал взрывы как террористический акт религиозных экстремистов.
По данным украинского МИД, граждан страны ни среди жертв, ни среди потерпевших нет – либо украинским дипломатам об этом не сообщали. Однако подтверждена гибель граждан других иностранных государств, в том числе, Великобритании, Нидерландов, США, Индии и Турции.
Украинские дипломаты уже обратились к путешествующим гражданам, указав им, что делать в случае чрезвычайных ситуаций.
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