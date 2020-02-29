Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорили

Из-за эскалации вооруженного конфликта в Сирии Совет безопасности ООН провел срочное заседание. Об этом сообщает Daily Sabah.

Как выяснилось, заседание созвали по запросу сразу нескольких стран. Его инициировали США, Германия, Великобритания, Франция, Бельгия, Эстония и Доминиканская республика. Во время этой встречи постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синироглу назвал сирийский авиаудар "воинственным актом агрессии против Турции".

"Турция не хочет войны, но без колебаний применит силу, если ее безопасность окажется под угрозой. Любая провокация получит ответ всеми методами", – заявил он.

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Турцию на заседании поддержали США.

"Турция имеет нашу полную поддержку в самозащите на неоправданные нападения на турецкий наблюдательный пункт", – сказала постоянный представитель Штатов в ООН Келли Крафт.

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Также она потребовала от России немедленно посадить все самолеты в Сирии и вместе с сирийскими правительственными силами отойти за линии разведения, согласованные во время встречи в Сочи.

Такого же мнения придерживается и Германия. Постоянный представитель страны в ООН Кристоф Хеусген требовал у режима Асада прекратить военное наступление, а от России – свернуть поддержку сирийской власти.

Напомним, из-за удара сирийской авиации в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих. После этого Турция нанесла массированный ответный удар.

Видео: Reuters

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп по телефону пообщался с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и выразил "поддержку усилий Анкары по деэскалации ситуации на северо-востоке Сирии".

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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