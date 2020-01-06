Совбез ООН соберется для закрытых консультаций по ситуации в Ливии

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Совет Безопасности ООН в понедельник, 6 января, соберется для закрытых консультаций по ситуации в Ливии.

Добавим, что ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отправке турецких военных в Ливию. Эрдоган при этом не уточнил, находятся ли уже солдаты ВС Турции в Ливии или еще нет.

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"После запланированных ранее консультаций по Сирии СБ ООН также обсудит ситуацию в Ливии в закрытом формате. О развитии событий в стране Совбезу доложит спецпредставитель генсека ООН Гасан Саламе", – говорится в сообщении.

Ранее Ливия разорвала отношения с Турцией из-за угрозы вторжения.

Напомним, что перед Новым годом турецкий президент Тайип Эрдоган объявил о решении направить в Ливию войска по просьбе признанного ООН Правительства национального согласия.

Кроме этого, новости "Сегодня" писали о причинах бойни в Ливии, где, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе, в столице Триполи, базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

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