10 октября Совет Безопасности ООН соберется, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, на северо-востоке которой Турция начала военную операцию «Источник мира» против курдов. Как сообщает Reuters, соответствующий запрос подал ряд западных государств. Провести заседание Совбеза потребовали Франция, Германия, Великобритания, Бельгия и Польша. Напомним, что 9 октября турецкие ВВС нанесли авиаудары по позициям курдов на северо-востоке Сирии. Телеканал Al-Arabiya сообщает, что только за два первых часа операции пострадали не менее 19 человек. По данным журналистов, все они мирные жители. Турецкое командование аргументирует свои действиям стремлением создать буферную зону, куда можно будет переселить сирийских беженцев. Кроме того, данная буферная зона должна стать защитным поясом для турецкой границы. НАТО и Евросоюз уже выразили обеспокоенность началом военной операцией Турции в Сирии и призвали Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства. Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада - Иран - также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей. Стоит отметим, что ранее Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".