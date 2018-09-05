Совет Безопасности ООН обсудит российские авиаудары в Сирии

Сегодня, 13:53

Провести встречу выразило желание "подавляющее большинство" стран-участниц Совбеза


Совет Безопасности ООН созывает в ближайшую пятницу, 7 сентября, экстренное заседание из-за нового обострения ситуации в Сирии. По словам постпреда США в Совбезе Никки Хейли, провести встречу хочет "подавляющее большинство" стран-участниц СБ.

Как уже сообщалось, при участии российской авиации коалиция Башара Асада начала новое наступление на сирийскую оппозицию в провинции Идлиб и на севере города Хама. По данным местных наблюдателей, в результате атаки 13 человек погибли и еще два десятка были ранены.

При этом за несколько часов до атаки президент США Дональд Трамп предостерег Москву от ударов.

Помимо того, минувшей ночью в сирийских провинциях Хама и Тартус также прозвучали взрывы. На этот раз авиаудары нанесли ВВС Израиля. Сирийские СМИ сообщают о одном погибшем и четверых раненых.

Напомним, что ранее Дональд Трамп пригрозил нанести массированный ракетный удар по Сирии, если режим Башара Асада вновь применит химическое оружие против повстанцев.

При этом в преддверии возможного удара к сирийским берегам подошли американские корабли и подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk.
Сирия, Совет безопасности ООН, авиаудары, война в сирии, Хейли, армия России
Источник:

"Сегодня"

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