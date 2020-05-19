Союзники Кремля умылись кровью в Ливии: техника России стала трофеем

В Ливии, где продолжается гражданская война, cилы Правительства национального согласия захватили у Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

В Telegram-канале WarJournal было опубликовано видео, как трофейную технику возят по улицам Триполи.

ПЗРК досталась международно признанному ливийскому правительству после захвата авиабазы Аль-Ватия у Триполи в марте. База имела стратегически важное значение для Хафтара – именно оттуда велось наступление на подконтрольную ПНС столицу страны.

Военную базу удалось отбить при поддержке Турции, чьи беспилотники разнесли оборону ЛНА, после чего солдаты бежали, бросив технику и оружие.

Таким образом, кроме "Панциря", в качестве трофеев достались десятки танков и шесть российских самолетов. Кроме того, один из наемников попал в плен.

Однако в гражданской войне в Ливии принимает участие также и Россия. По данным ООН, в стране воюют от 800 до 1200 наемников ЧВК "Вагнер", которая принадлежит так называемому "повару Путина" – российскому олигарху Евгению Пригожину.

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