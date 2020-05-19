Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,57
28,79
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Союзники Кремля умылись кровью в Ливии: техника России стала трофеем

19 мая, 13:19

Станислав Кожемякин

Силы международно признанного правительства показали захваченный ЗРК "Панцирь-С1"

В Ливии, где продолжается гражданская война, cилы Правительства национального согласия захватили у Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

В Telegram-канале WarJournal было опубликовано видео, как трофейную технику возят по улицам Триполи.

ПЗРК досталась международно признанному ливийскому правительству после захвата авиабазы Аль-Ватия у Триполи в марте. База имела стратегически важное значение для Хафтара – именно оттуда велось наступление на подконтрольную ПНС столицу страны.

Реклама

В тренде
"Мыши – братский народ для крысы": Путина троллят за шутку о мышах с людскими генами
Совещание о развитии генетических технологий в Российской Федерации

Военную базу удалось отбить при поддержке Турции, чьи беспилотники разнесли оборону ЛНА, после чего солдаты бежали, бросив технику и оружие.

Таким образом, кроме "Панциря", в качестве трофеев достались десятки танков и шесть российских самолетов. Кроме того, один из наемников попал в плен.

Однако в гражданской войне в Ливии принимает участие также и Россия. По данным ООН, в стране воюют от 800 до 1200 наемников ЧВК "Вагнер", которая принадлежит так называемому "повару Путина" – российскому олигарху Евгению Пригожину.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ливия Триполи гражданская война ЗРК Панцирь-С1 Халифа Хафтар

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 19 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 19 маяЕвросоюз
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировал
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировалПолитика
В Индии лекарство от коронавируса убило собственного
В Индии лекарство от коронавируса убило собственного "создателя"Другие страны
Украина хочет частично ограничить безвиз с Беларусью
Украина хочет частично ограничить безвиз с БеларусьюУкраина
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптом
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптомДругие страны
Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео
Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видеоFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...