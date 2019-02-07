Спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел футболист Сала

Идентификация обнаруженного тела пока не произведена

Фото: Getty Images

Спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел футболист Сала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b8a/157/5c5b8a157bfd4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b8a/157/5c5b8a157bfd4.jpg 2019-02-07T03:30:42+02:00 Другие страны Идентификация обнаруженного тела пока не произведена

Спасатели смогли извлечь тело из обломков потерпевшего крушение и затонувшего в Ла-Манше легкомоторного самолета, которым летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Об этом в четверг сообщает агентство Пресс Ассошиэйшн со ссылкой на заявление Комиссии по расследованию авиационных происшествий (AIBB).

"Тело, замеченное ранее в обломках самолета, на борту которого находились футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, было успешно извлечено", — сообщает агентство. Идентификация обнаруженного тела пока не произведена.

Обломки самолета PA 46 Malibu ("Малибу"), на борту которого находились футболист и пилот, были обнаружены утром 3 февраля в результате совместной поисковой операции, проводившейся AIBB и частной компанией, сотрудники которой были наняты родственниками футболиста.

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Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека – Сала и пилот Дэйв Ибботсон. Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф" 19 января. Трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.

Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены, однако впоследствии некоторые футболисты, в том числе нападающий "Барселоны" Лионель Месси, призвали продолжить поисковую операцию.

Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке, средства перечислили в том числе форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Cумма собранных средств превысила 290 тысяч фунтов.

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