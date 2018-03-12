Спасатели обнаружили тела погибших в авиакатастрофе в Иране

Спасательные отряды обнаружили место крушения частного самолета турецкой компании Başaran Holding в Иране.

Также на месте катастрофы найдены тела погибших, передает информационное агентство FARS.

Спасатели сообщили, что на месте катастрофы продолжается пожар, а также отметили, что для определения принадлежности останков потребуется генетическая экспертиза.

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Напомним, в воскресенье, 11 марта, на западе Ирана разбился турецкий пассажирский самолет.

Ранее мы писали о том, что военная прокуратура РФ организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета на базе Хмеймим в Сирии.

Как известно, крушение произошло во вторник около 15:00 по московскому времени при заходе самолета Ан-26 на посадку на аэродроме Хмеймим. По предварительным данным Минобороны РФ, погибли 32 человека – 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

По предварительным данным, разбившийся в Сирии Ан-26 с 2015 года имел бортовой номер RF-36162 ("26 красный"). Машина 1980 года постройки использовалась, в том числе, для проведения пресс-туров для журналистов. Один из таких туров состоялся в сентябре 2017 года.