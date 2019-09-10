Специалисты из Тринидада и Тобаго помогут в восстановлении Багамских островов после урагана

Власти Тринидада и Тобаго направили на Багамские острова около ста спасателей, медиков и инженеров для помощи в восстановлении инфраструктуры и лечении пострадавших после урагана "Дориан". Об этом сообщает агентство Prensa Latina.
Группа будет работать 30 дней. Руководство страны также пообещало перечислить 500 тыс. долларов в качестве помощи.
По последней информации, число погибших в результате урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова 1 сентября,возросло до 44. Ожидается, что число жертв может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести. На островах повреждено или разрушено около 13 тыс. строений, затоплены обширные территории.
Напомним, что свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан".
Кроме этого, мы писали, что ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, пройдет в опасной близости от прибрежных районов американских штатов Флорида и Джорджия и далее будет перемещаться в направлении Южной Каролины. Он движется в северо-западном направлении со скоростью около 3 м/с.
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