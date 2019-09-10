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Специалисты из Тринидада и Тобаго помогут в восстановлении Багамских островов после урагана

10 сентября, 06:10

Отмечается, что группа будет работать 30 дней

/ Фото: Reuters

Власти Тринидада и Тобаго направили на Багамские острова около ста спасателей, медиков и инженеров для помощи в восстановлении инфраструктуры и лечении пострадавших после урагана "Дориан". Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

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Группа будет работать 30 дней. Руководство страны также пообещало перечислить 500 тыс. долларов в качестве помощи.

По последней информации, число погибших в результате урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова 1 сентября,возросло до 44. Ожидается, что число жертв может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести. На островах повреждено или разрушено около 13 тыс. строений, затоплены обширные территории.

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Напомним, что свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан".

Кроме этого, мы писали, что ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, пройдет в опасной близости от прибрежных районов американских штатов Флорида и Джорджия и далее будет перемещаться в направлении Южной Каролины. Он движется в северо-западном направлении со скоростью около 3 м/с.

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Багамы ураган Тринидад и Тобаго Багамские острова Дориан

Источник: ТАСС

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