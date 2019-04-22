Спецслужбы США и Индии предупреждали правительство Шри-Ланки об возможности терактов – СМИ

Премьер-министра Ранила Викрамасингхе держали в неведении о таком предупреждении

Фото: AFP.

Спецслужбы США и Индии предупреждали правительство Шри-Ланки об опасности неминуемых терактов. Об этом сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на министра экономических реформ островного государства Харшу де Силву.

По его словам, правительство Шри-Ланки "получило из-за рубежа информацию о том, что произойдет что-то ужасающее", однако премьер-министра Ранила Викрамасингхе "держали в неведении" о таком предупреждении.

Происшедшие теракты стали следствием "не провала аппарата спецслужб" Шри-Ланки, а "неспособности адекватно отреагировать" на предостережение, полагает министр.

Напомним, 21 апреля, когда католики всего мира праздновали Пасху, три элитных отеля в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа стали объектами террористов.

По подозрению в причастности к случившемуся полицейские уже арестовали 24 человека, а министр обороны Руван Виджевардена описал взрывы как террористический акт религиозных экстремистов.

По данным украинского МИД, граждан страны ни среди жертв, ни среди потерпевших нет – либо украинским дипломатам об этом не сообщали. Однако подтверждена гибель граждан других иностранных государств, в том числе, Великобритании, Нидерландов, США, Индии и Турции.

Украинские дипломаты уже обратились к путешествующим гражданам, указав им, что делать в случае чрезвычайных ситуаций.

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