Спикер верхней палаты парламента обратилась к белорусам: "Нам не нужна драка, не нужна война"

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова обратилась к белорусам, пятые сутки протестующим против диктатуры президента Александра Лукашенко.

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"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", – заявила спикер верхней палаты парламента в эфире телеканала "Беларусь-1", которую цитирует Telegram-канал БЕЛТА.

"Я призываю всех остановиться. Будем благоразумны", – добавила Наталья Кочанова.

Глава администрации Лукашенко Качанова выступила с обращением

Напомним, за четверо суток массовых протестов в Беларуси силовики задержали около семи тысяч человек, сотни были зверски избиты и попали в больницы, также сообщалось о погибших.

А тем временем белорусы устроили неожиданный флешмоб: они весьма активно избавляются от символики силовиков – милиционеров, спецназовцев и бойцов внутренних войск – рвут шевроны, жгут погоны, спускают нашивки в унитаз.

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