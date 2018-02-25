Спортсмены Олимпиады выступили против поедания собак

Канадская фигуристка, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде, Меган Дюамель спасла от смерти собаку, из которой собирались приготовить традиционное корейское блюдо

Защитники животных в Южной Корее воспользовались повышенным интересом мира к своей стране во время Олимпиады и усилили протесты против поедания собак. К призывам спасать четвероногих присоединились и спортсмены.

Это одна из 17 тысяч собачьих ФЕРМ в Южной Корее. Это мясо подают во многих местных кафе и ресторанах. Со стартом Олимпиады споры о необходимости запретить давнюю традицию усилились.

"Мы будем здесь стоять за права собак, пока правительство не начнет что-то делать. Песики страдают на этих фермах. И хватит это уже скрывать от всего мира", – говорит защитница животных Ли Джиен.

Канадская фигуристка, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде, Меган Дюамель спасла от смерти собаку, из которой собирались приготовить традиционное корейское блюдо. В прошлом году спортсменка привезла из Кореи еще двух песиков. И призывает своих коллег – последовать ее примеру.

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"Сейчас Му-тае свободен от корейской собачей мясной индустрии. Он наслаждается – лежа в лучах солнца, дома и в безопасности", – рассказывает спортсменка.

Некоторые корейцы – в основном уже пожилого возраста – возмущены.

"Мне не нравится, что мы должны что-то остановить лишь бы угодить другим странам. У каждого свое мнение, но его не нужно навязывать", – говорит местный житель Йо Юнг Джи.

Но есть и другие. "Никто больше не режет и не продает мясо собак в супермаркетах. Вот у меня например есть песики. Но они умрут – своей смертью", – рассказывает Чой Чун.

Защитники собак признают – ситуация сейчас лучше чем к примеру 50 лет назад. Собачатина непопулярна. Особенно среди молодежи. Но они хотят добиться полного запрета на убийство псов. Ведь собака – друг человека. А друзей – не едят.

Напомним, в Киеве снова травят собак.

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